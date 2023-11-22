بلدية دبي تستعرض إنجازات فرع الإمارات لـ«منظمة نمذجة معلومات البناء»

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت بلدية دبي الإنجازات التي حققها الفرع المحلي للمنظمة العالمية لنمذجة معلومات البناء (buildingSmart) في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تستضيفه وتشرف عليه بلدية دبي، مسلطة الضوء على دور الفرع الأول من نوعه في المنطقة في دفع عجلة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد في الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المتخصصة.

وتستضيف البلدية الفرع المحلي للمنظمة في إطار جهودها لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتقديم خدمات متكاملة، بما يرسخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

تحول رقمي

ويتبنى الفرع رؤية تقوم على قيادة التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد، ودعم استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) على نطاق أوسع، وإنشاء منصة متكاملة تضم مختلف أقطاب قطاع البناء، بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والمطورين وكل الأطراف المعنيين. كما يهدف إلى تشجيع التعاون والعمل المشترك واستخدام المنهجيات والمعايير المفتوحة، وتطوير وتطبيق معايير نمذجة معلومات البناء وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتشمل دورة حياة المباني بكاملها.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يسرنا أن نسلط الضوء على الإنجازات التي حققها فرع دولة الإمارات للمنظمة العالمية لنمذجة معلومات البناء، والذي يعد أول فروعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف الهاجري: «تجسد استضافتنا للفرع جهودنا في تسريع التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات وإمارة دبي، وتعكس الأهمية التي نوليها لتبني التقنيات الحديثة والمعايير والبيانات المفتوحة، الهادفة إلى تعزيز الجودة والكفاءة في مشاريع البناء».

معايير جودة

وتابع مدير عام بلدية دبي: «نطمح من خلال استضافتنا لهذا الفرع، إلى إتاحة منصة لتبادل الخبرات وتطوير التعاون بين المختصين والخبراء، وإرساء معايير جديدة للجودة، واستشراف ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لقطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، فيما نمضي قدماً على درب التطور والنماء في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة».

بدورها، أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، أن فرع المنظمة المحلي في دولة الإمارات، شارك منذ افتتاحه في تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل للتوعية بأحدث التقنيات في صناعة البناء والتشييد، ودور المعايير المفتوحة، وإعداد برامج عضوية تشمل الأفراد والمؤسسات.

حيث بلغ عدد الجهات الحكومية الممثلة لدى الفرع 6 جهات، إلى جانب ما يزيد على خمسين شركة خاصة.

ويعمل الفرع على إطلاق مبادرات لتطوير معايير قياسية لنمذجة معلومات البناء، والتدقيق الآلي لاشتراطات البناء على مستوى دولة الإمارات، اعتماداً على المعايير التي طورت على مستوى إمارة دبي، وإنشاء مجموعات عمل متخصصة وتطوير مجتمع لدعم تطبيق نمذجة معلومات البناء والتقنيات الرقمية الحديثة في الدولة، إضافة إلى العمل على تنظيم مؤتمر سنوي برعاية الفرع لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد.

يذكر أن بلدية دبي أعلنت أخيراً عن إصدار أول رخصة بناء في دبي، طبق فيها التدقيق الآلي على اشتراطات كود دبي للبناء باستخدام نمذجة معلومات البناء، في تأكيد على ريادة دبي العالمية في هذا المجال.

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