أحمد بن محمد: رؤية قيادتنا الرشيدة حولت تجربتنا إلى نموذج يحتذى به في التنمية القائمة على المعرفة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن رؤية قيادتنا الرشيدة حولت تجربتنا إلى نموذج يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم افتتاح الدورة الثامنة من "قمة المعرفة" التي تنعقد تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة" والتي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ... رؤية قيادتنا الرشيدة حولت تجربتنا إلى نموذج يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة، ونتمنى التوفيق للمنظمين والمشاركين وحضور هذا الحدث المعرفي الذي يتضمن 43 جلسة في مختلف المجالات ذات الصلة".

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