العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 يقام هذا العام في مدينة إكسبو

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كشفت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ 52، عن تفاصيل العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 المقرر إقامته في الثاني من ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، والذي يسلط الضوء على قصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي، إذ يبرز ملامح الرحلة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971 وحتى يومنا هذا.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) ومواكبةً لعام الاستدامة، يضم العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروض آسرة، تجسد التراث الغني لدولة الإمارات والنسج الغني الذي يصل معاني الاتحاد والاستدامة عبر التاريخ، ويُرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج السدو.

استلهامًا من جذور الثقافة والتراث الإماراتي، يحتفي العرض بتراث الأجداد والعلاقة الوثيقة بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، بما يعكس التزامنا المشترك برعاية عالمنا المترابط والحفاظ عليه.

ومن خلال العروض الملهمة والسرد العميق، يقدم العرض رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام يتعاون فيه العالم للتغلب على التحديات المناخية، من خلال الابتكار والعمل المشترك، مستلهمين من جهود داعمي العمل المناخي من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

يمكن للجميع في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدة العرض الحي في الثاني من ديسمبر على الموقع الرسمي لعيد الإتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة www.UnionDay.ae وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

كما يتاح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصة حضور عرض عيد الاتحاد الـ 52 في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر، لمشاهدة العروض والاستمتاع بسرد عميق حول رحلة الاستدامة في دولة الإمارات.

من المقرر أن تقوم لجنة تنظيم عيد الاتحاد بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول تذاكر عرض عيد الاتحاد الـ 52.

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