«الهوية والجنسية» الإنجاز يتوج مسيرة عطاء وريادة في تقديم الخدمات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد ناصر العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، أن فوز 3 مراكز بتصنيف 6 نجوم، وحصول 9 مراكز آخري على تصنيف 5 نجوم، ضمن نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية، يعد تتويجا لمسيرة عطاء وريادة وتميز بذلت فيها كافة القطاعات المعنية، الجهود المتواصلة التي تتبنى مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل وبناء الخدمات الاستباقية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي يدفعنا لبذل المزيد من الجهد وصولا لاستدامة هذه المسيرة.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجيهات القيادات العاملة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، التي قادت مراكز واقسام الهيئة، لهذا النجاح والتميز، في تقديم منظومة الخدمات وتطويرها وتحسينها على كافة مستوي قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر القنوات الالكترونية أو قنوات التطبيقات الذكية أو مراكز الخدمة، مهنئاً في الوقت نفسه القادة وجميع موظفي الهيئة، على هذا الموقع الريادي الذي تحقق بجهود المنتسبين والقطاعات المعنية والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الرائد والمتميز.

وقال : وضعنا منذ عام 2012 العديد من المبادرات والمشاريع التطورية، وهو ما أهل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، اليوم في الحصول على تصنيف 6 نجوم في 3 مراكز، كان من بينها مركز الظفرة، الذي حقق نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة، جعلته يرتقي في سلم نتائج التقييم من 4 نجوم إلى 6 نجوم، في الوقت الذي شهد فيه مركز الراشدية هو الاخر ارتفاعاً في نتائج تقييمه، محققاً تصنيف 6 نجوم بعد ان كان تصنيفه 5 نجوم.

وتابع مدير إدارة سعادة المتعاملين : هذا الانجاز يعكس استثمار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك، لتحقيق رؤيتها ورسالتها في تقديم خدمات متميزة ذات معايير عالمية، من خلال توظيف وتسخير جميع الجهود، بشكل استباقي مما حقق أعلى درجات الرضا والثقة،

اما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستمرارية الحفاظ على هذا التميز، قال ناصر العبدولي : وضعنا استراتيجية لعملية تطوير وتحسين الخدمات على مستوى الهيئة، ونحن ملتزمين بتطبيق كافة المعايير اللازمة لاستمرار في عملية التطوير والتحسين، مضيفاً "الان لدينا استراتيجيات حديثة، نسير عليها، نستهدف من خلالها تقديم خدمات استباقية، تعمل على طلب كافة بيانات المتعامل، لمرة واحدة، بحيث يحصل على الخدمات من دون ان يطلبها، وذلك بالاستعانة مجموعة البيانات الموجدة لدى الهيئة".

وتابع : "من ضمن الاستراتيجيات والمشاريع التطويرية، نعمل حالياً على إجراءات تستهدف توسيع عملية تقديم "الباقات الخدمية" خلال المرحلة المقبلة، اسوة بالباقات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، والتي اشتملت على باقة "مبروك ماياك" وباقة " اسرتي"، موضحاً بأنه جاري حاليا العمل على تقديم باقات جديدة، بما يسهم في توفير منظومة شاملة ومتكاملة لكافة الفئات.

ودعا كافة فئات المجتمع إلى المساهمة بدورها في اقتراح وتصميم حزمة الخدمات الخاصة بهم، مستعينين في ذلك بمبادرة "مجال المتعاملين" المنتشرة على مستوى الدولة، مشيراً بأن المبادرة لها دور مهم وكبير في التعرف وايصال تطلعات المتعاملين واقتراحاتهم بشأن تطوير منظومة الخدمات المقدمة.

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