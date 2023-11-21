مبادرة «هامة» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمبادرة «هامة»، الرامية لتعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، وتسليحهن بالمهارات الرقمية، والإبداعية، والمهنية، والشخصية.

شهد الحفل معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الشريكة لمبادرة «هامة».

وعبرت معالي عهود بنت خلفان الرومي عن شكرها وتقديرها للواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان على جهوده في دعم المبادرة والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق المستهدفات خلال فترة زمنية قياسية. وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي: «تترجم مبادرة (هامة) رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع تنافسية الكوادر المواطنة، وتمكين مجندات الخدمة الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة لتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتطوير مساراتهن المهنية والعملية».

وأضافت معاليها: «ساهمت جهود أكثر من 45 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص في رفع جاهزية أكثر من 200 مجندة من خلال خلق تجربة استثنائية تستكشف من خلالها المجندات مجالات المستقبل، حيث حصلت كل مجندة على 800 ساعة تدريبية تقريباً من أكثر من 40 خبيراً وقيادياً في القطاعات الحيوية بما ساهم في رفع نسبة الفرص النوعية للمجندات في سوق العمل بالقطاع الخاص بمعدل فرصتين وظيفيتين لكل مجندة».

حرص

من جانبه أكد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكين شباب وشابات الوطن وتزويدهم بأفضل المهارات التي تمكنهم من المشاركة في نهضة البلاد وازدهارها، مؤكداً على أهمية الشراكات الاستراتيجية وأهمية مبادرة «هامة» كونها تدعم هذه الرؤية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، وقال: «فخور بحرص أبناء الوطن على بذل الجهود الدؤوبة لنشر العلم والمعرفة، حيث إن العلم الطريق لرفعة وتقدم وازدهار وطننا الغالي».

وفي ختام الحفل قام كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بتكريم الجهات الشريكة، وشملت فئة الشراكات الوطنية الإستراتيجية جامعة الإمارات، ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، فيما شملت الشراكة الوطنية، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وجامعة خليفة، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية - أبوظبي، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة قرقاش، وأكاديمية الإعلام الجديد، وشراع، ومكتبات الشارقة، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي، وضمت فئة الشركات العالمية والخاصة، مايكروسوفت، وشركة وإيرنست آند يانغ، وبيكن رد، أما فئة التدريب المهني فضمت شركة «دو».

يذكر أن برنامج مبادرة «هامة» يركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل في 4 مجموعات رئيسية تتعلق بالمهارات المستقبلية، تتضمن المهارات الرقمية، والإبداعية، والمهنية، والشخصية، وتشارك المنتسبات من خلاله في أكثر من 50 تدريباً وورشة عمل متخصصة.

فرص

وتتضمن الأنشطة التدريبية ورش عمل تهدف لدعم رحلة استكشاف الفرص والمنافسة في سوق العمل المستقبلي، من خلال برامج تركز على تمكينهن مهنياً ورقمياً وتكنولوجياً، وإكسابهن المهارات الأساسية لزيادة جاهزيتهن، وصقل مهاراتهن وتطوير إمكانياتهن المهنية.

وتشمل المواضيع التي تغطيها برامج مبادرة «هامة» العديد من المجالات، مثل مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والأتمتة، والواقع الافتراضي والواقع المعزز والبيانات الضخمة وتحليلها، وغيرها من المواضيع العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى مهارات تصميم الأفكار والابتكار والمهارات الإبداعية، ومهارات المرونة والتفكير الاستباقي، ومهارات تطوير الذات ووضع الأهداف، ومهارات التواصل، وخدمة المتعاملين، وإدارة المشاريع.

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