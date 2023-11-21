«كهرباء دبي» تبحث مع «دل تكنولوجيز» التنمية المستدامة والتحول الرقمي

المصدر: دبي - الببيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جون بيرن، رئيس المبيعات العالمية في «دل تكنولوجيز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع من الشركة لمناقشة سبل التعاون المحتملة واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية لتطوير وتقديم حلول رقمية مستقبلية.

وتناول اللقاء، الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين والاستفادة من التقنيات المتطورة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة، وتطرقت المحادثات إلى مواضيع مختلفة من بينها دور التكنولوجيا في تعزيز عمليات وخدمات الهيئة واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من خبرات الشركة في مجالات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتعزيز البنية التحتية الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وضمان تقديم خدمات فعالة وموثوقة لمتعامليها، ومبادرات البحوث والتطوير المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قطاعي الطاقة والمياه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز