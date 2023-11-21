«الأدلة الجنائية» و«المؤسسات العقابية» تناقشان رؤيتهما ضمن خطة شرطة دبي «2024 - 2033»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، ورشة خاصة بضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن قطاع البحث الجنائي، للخروج بأفكار لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة للشرطة 2024 - 2033.

وأكد اللواء ابن غليطة أن الورشة مهمة للغاية في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 - 2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز