خالد وذياب بن محمد يعزيان في وفاة والدة صقر غباش

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته، وذلك في مجلس العزاء، بمنطقة الزهراء في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه، أثناء تقديم واجب العزاء، كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، عصر أمس، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها حمدة بنت راشد المهيري، والدة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

كما أدى الصلاة في مسجد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة عدد من الشيوخ، ومعالي الوزراء، وكبار المسؤولين والشخصيات، وجموع المواطنين والمقيمين في إمارة رأس الخيمة.

وقد شيع جثمان المغفور لها إلى مثواها الأخير في مقبرة الحديبة برأس الخيمة. وقدم الشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى معالي صقر غباش وذوي الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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