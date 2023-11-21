برنامج ترفيهي لـ 65 من ذوي الهمم في «الليسيلي»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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نظمت جمعية النهضة النسائية، فرع الليسيلي، برنامجاً ترفيهياً لذوي الهمم بعنوان «مسرات»، وكانت فعالية متميزة حضرها عدد من المؤسسات المجتمعية وجمهور عام، واستهدفت 65 من أصحاب الهمم وأهاليهم.

تضمن البرنامج أنشطة ترفيهية متنوعة كالمسابقات والرسم الحر والتلوين بالرمل، وورش عمل هادفة تعزز من المهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم، كورشة الدخون، الشمع، الأساور، ورشة الزراعة، الصابون، والمكياج، كما تضمن محاضرة توعوية عن استخدام الطفايات، وعدداً من الفقرات الشيقة التي تفاعل معها ذوو الهمم، كما تم توزيع الهدايا، ما كان لها الأثر الكبير في نفوس الحاضرين من الأهالي وذوي الهمم.

وأوضحت اليازية خليفة السبوسي، مديرة فرع الليسيلي بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن الجمعية من منطلق عملها الاجتماعي والتنموي تقدم الكثير من المبادرات الخاصة بذوي الهمم عبر مراكزها وفروعها، وأشارت إلى أن برنامج «مسرات» لأصحاب الهمم ما هو إلا استكمال وابتهاج بمسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص في مجال أصحاب الهمم، حيث حرصت الدولة لا سيما إمارة دبي على تحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير العيش الكريم لهذه الفئة.

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