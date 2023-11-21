محاكم دبي تعقد ورشاً حول معايير رواد التميز

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم قسم التميز في محاكم دبي أربع ورش توعوية حول مفاهيم التميز المؤسسي ومعايير برنامج رواد التميز القضائي بمشاركة قضاة، لنقل المعرفة وتوجيه الضوء على الجوانب الرئيسية لتحقيق التميز في العمل القضائي.

وأوضح خليفة المحرزي الذي قدم الورش، أن هذه الفعاليات تأتي كجزء من استراتيجية محاكم دبي لتطوير مهارات ومعارف القضاة. وتضمنت الورش عرض الغاية من برنامج ومعايير التميز القضائي، أوزان المعايير وآلية التقييم والترشح وآلية التكريم والشرح التفصيلي للمعايير الفرعية.

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