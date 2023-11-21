بدور القاسمي تترأس اجتماع «الاستشاري للتطوير» بأمريكية الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، الذي عقد أمس في حرم الجامعة الأمريكية في الشارقة.

تناولت أعمال الاجتماع تعزيز جهود الجامعة ومساهمتها في أولويات إمارة الشارقة الاجتماعية والاقتصادية وقواها العاملة والابتكار مع تعميق التزامها بالتميز في التدريس والتعلم والبحث والعمل الإبداعي.

وتم إنشاء المجلس الاستشاري، والمكون من 20 عضواً منهم خريجون بارزون وقادة عالميون ومجتمعيون متميزون، بعد اعتماده من مجلس أمناء الجامعة في يناير 2023، بناءً على توصية من لجنة تنمية الموارد التابعة للمجلس بحيث يركز على مجالات الشراكة وتنمية الموارد والتواصل المحلي والإقليمي والدولي.

وشملت زيارة أعضاء المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي للحرم الجامعي جولة في معرض للطلبة يسلط الضوء على أعمالهم المبتكرة وزيارة لجدار تكريم المانحين بالجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي شيّد للاعتراف بدعم المانحين والمساهمين مدى الحياة في الجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي إن المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي سيأخذ زمام المبادرة في تحديد المساهمة الشاملة التي تقدمها الجامعة الأمريكية في الشارقة للمجتمع من خلال تطبيق الاستراتيجيات التي نتبعها كمؤسسة، وهدفنا هو التأكد من أن الجامعة تقدم فوائد دائمة للإنسانية بدءاً من الشارقة ووصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وأفادت بأن الاجتماع الافتتاحي يمثل خطوة أولى إيجابية وأنا ممتنة لأعضاء المجلس ومساهمتهم بوقتهم وطاقتهم وفكرهم لهذا المشروع الرئيسي، ومن الواضح أنهم يقدّرون تماماً أهمية ما نحاول تحقيقه وأنهم ملتزمون بالعمل معاً لتحقيق أهدافنا الكبيرة.

واطلع أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع على مهام ورسالة المجلس من خلال عرض قدمه الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، أعقبه مناقشة ترأسها عضو مجلس أمناء الجامعة رئيس لجنة تنمية الموارد فيها الشيخ سلطان سعود القاسمي.

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