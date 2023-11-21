«شباب من أجل الاستدامة» تفتح باب المشاركة في برنامجيها لدورة 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، فتح الباب أمام الشباب من جميع أنحاء العالم، لتقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2024 من برنامجي المنصة «قادة مستقبل الاستدامة»، و«سفراء الاستدامة».

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعمل برنامجا منصة «شباب من أجل الاستدامة»، على الاستثمار في الشباب، وتوفير الدعم لهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أن يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل.

وتهدف منصة «شباب من أجل الاستدامة»، من خلال برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة»، و«سفراء الاستدامة»، إلى إعداد الجيل القادم من الرواد والمبتكرين الشباب، فضلاً عن إشراكهم في أنشطة التوعية العالمية. ويحظى المشاركون بفرصة لتطوير مهاراتهم العملية ومعارفهم، وتوسيع شبكة علاقاتهم، بما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية والأكاديمية في مجال الاستدامة. وشارك أكثر من 38000 شاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، في أنشطة منصة «شباب من أجل الاستدامة» منذ عام 2016.

ويُتاح حالياً التسجيل في الدورة المقبلة من برامجي منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التي تمتد على مدار العام، وتبدأ في يناير 2024، حيث يستقطب برنامج «سفراء الاستدامة»، طلبة المرحلة الثانوية ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، ويتم التقديم للمشاركة في هذا البرنامج من خلال: (https://masdar.my.salesforce- فيsites.com/SustainabilityAmbassadors)، وأما برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، فيستقطب طلبة الجامعات والمهنيين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 عاماً، ويتم التقديم للمشاركة في هذا البرنامج من خلال: https://masdar.my.salesforce-sites.com/FutureSustainabilityLeaders).

وسيحظى أعضاء برنامجي منصة «شباب من أجل الاستدامة»، بفرصة اكتساب المعارف والمهارات وبناء العلاقات وخوض تجارب عملية، ليكونوا قادة الاستدامة في المستقبل، ويسهموا في تحقيق التغيير الإيجابي ودعم العمل المناخي. كما سيقومون برحلات ميدانية منظمة، بالتعاون مع عدد من الجهات الراعية، وسيحصلون على التوجيه والإرشاد من قبل خبراء متمرسين، فضلاً عن المشاركة في مؤتمرات متخصصة، ودورات تدريبية خاصة. وسيتم إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة»، و«سفراء الاستدامة» في 15 ديسمبر المقبل.

وستعمل منصة «شباب من أجل الاستدامة»، على تمكين الجيل القادم من رواد الاستدامة خلال مؤتمر الأطراف COP28 القادم في دولة الإمارات، حيث ستوفر سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الشباب وصناع السياسات، وصناع القرار، ورواد الأعمال من حول العالم.

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