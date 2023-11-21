سفير الإمارات يُقدّم أوراق اعتماده للمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

المصدر: جنيف - وام

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قدم جمال جامع المشرخ إلى تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، خاصة في مجال حقوق الإنسان، كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.

وأطلع المشرخ مديرة مكتب الأمم المتحدة في جنيف على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والفُرص العديدة المتاحة لتعزيز التعاون المشترك على النطاق الدولي في سبيل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تحديات التغير المناخي خاصة لارتباطها بشكل مباشر بقضايا حقوق الإنسان.

دور هام

من جانبها، أشادت فالوفايا بالدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة، لاسيما في مجالات التنمية والطاقة المتجددة والمساعدات الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما أعربت عن شكرها لدولة الإمارات لاستضافة معرض صور «17 وجهاً للعمل» تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة خلال فعاليات COP28، ويهدف لتعزيز دور المرأة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت فالوفايا عن تمنياتها لدولة الإمارات بالنجاح في تنظيم هذا الحدث الهام، كما تمنت للسفير التوفيق في مهام عمله.

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