«دبي الخيرية» تتفقد مشاريعها التنموية في 5 دول

المصدر: دبي - رامي عايش

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نفذت جمعية دبي الخيرية برئاسة أحمد السويدي المدير التنفيذي، زيارات ميدانية تفقدية لمشاريعها في خمس دول خلال العام الحالي، ضمن خطة ورؤية توسيع رقعة العمل الخيري والتنموي ببناء المنشآت وافتتاح المستدامة منها، لا سيما في المناطق النائية.

وقال أحمد السويدي لـ«البيان»، إنه تنفيذاً لما ورد بالخطة السنوية ووفقاً للتقارير والدراسات التي تم إجراؤها عن المناطق الأكثر احتياجاً لتحديد نوعية المشاريع الأنسب لتغطية احتياجات تلك المناطق، فقد قامت الجمعية بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية إلى أوغندا، مصر، غانا، إندونيسيا وقيرغيزستان، وذلك لمتابعة سير العمل في المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.

وأشار السويدي إلى خطة الجمعية التي تستهدف سنوياً زيارة 6 إلى 7 دول يتم اختيارها من بين العشرين دولة التي تعمل فيها الجمعية وتنفذ فيها مشاريع تنموية مستدامة للسكان في المناطق النائية، لمتابعة المشاريع المتنوعة من المساجد والآبار والمدارس ومراكز التحفيظ والمستوصفات الطبية والتأكد من المواصفات المتفق عليها مع الجهات المنفذة.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن اختيار الدول سنوياً يخضع للأولويات والحاجة الفعلية لزيارة المشاريع التي يجري تنفيذها فيها، مشيراً إلى أن غانا هي أقدم دولة تعمل فيها الجمعية.

وافتتحت «دبي الخيرية» مايو الماضي مسجد عيال زايد الذي يتسع لألف مصل بقرية الإمام مالك في محافظة البحيرة المصرية، وبافتتاح ذلك المسجد يرتفع عدد المساجد التي بنتها «دبي الخيرية» بمصر منذ بدء العمل فيها منتصف العام 2019 إلى 34 مسجداً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8 ملايين درهم.

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