«الصحة» تنظم ورشة تعريفية للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة بالتعاون مع كلية التمريض والقبالة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي، ورشة عمل تعريفية للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة، والذي يندرج ضمن مبادرة (نبراس.. رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة)، التي أطلقتها الوزارة منتصف يونيو الماضي.

شارك في الورشة 82 من كوادر التمريض والقبالة من مختلف الجهات الصحية في الدولة، وهي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، وعيادة شرطة دبي.

حضر الورشة 25 خبيراً في الأبحاث الصحية من مختلف المؤسسات الأكاديمية في الدولة ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وكلية الخليج الطبية، وجامعة ولينغونغ -دبي.

دراسات بحثية

واستهدفت الورشة تعزيز مستوى مهارات وبناء قدرات الكادر التمريضي والقابلات في تصميم وتطبيق الدراسات البحثية الموجهة في مجال التمريض والقبالة تحت إشراف ومتابعة خبراء في البحث العلمي، وذلك من خلال تعريف المتدربين بمتطلبات البرنامج وعرض أهدافه وإتاحة الفرصة للقاء بين المتدربين وخبراء البحث العلمي المسؤولين عنهم والبدء بوضع خطة الإرشاد في تطبيق الدراسة البحثية.

تناولت الورشة العديد من المحاور منها، التعريف ببرنامج الإرشاد البحثي في مجال التمريض والقبالة، والتوجهات الوطنية والدولية في أبحاث التمريض والقبالة، وآليات التطوير المهني، وتحديات الإرشاد، وفهم دور الموجهين والمتدربين.

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ورشة العمل التعريفية بالبرنامج الوطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة (نبراس) التي تدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير ثقافة وطنية للأبحاث في التمريض والقبالة.

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