«أوقاف دبي» تفتتح ساحة روضة جميرا بعد التجديد

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بعد تجديدها وتطويرها، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل. وقدمت المؤسسة دعماً مالياً لتجهيز أرض الساحة وتركيب ألعاب جديدة حفاظاً على سلامة الأطفال وتحسين رفاهيتهم، وذلك ضمن خططها في دعم قطاع التعليم في المجتمع.

وبلغت قيمة الصيانة والتجديد وتركيب الأجهزة الجديدة في ساحة الأنشطة، نحو 200 ألف درهم، قدمتها المؤسسة ضمن استراتيجيتها الرامية لدعم وتنمية التعليم في مختلف مراحله الدراسية.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حرص المؤسسة على دعم قطاع التعليم في مراحل الدراسة كافة وبمختلف الأشكال والوسائل، إذ لا يتوقف هذا الدعم على تقديم المنح الدراسية الجامعية ودفع تكاليف التعليم لأبناء الأسر المتعثرة، إنما تحرص المؤسسة على مساندة المؤسسات التعليمية في جهودها لتطوير وتحديث مرافقها بالشكل الذي يسهم في رعاية الطلبة وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف المطوع إن عدد الأطفال المستفيدين من المبادرة في روضة جميرا يبلغ نحو 185 طفلاً من مختلف فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم، وقد حرصت المؤسسة عبر الصيانة والتطوير على اختيار مرافق الأنشطة التي تناسب أيضاً الأطفال من أصحاب الهمم.

وقالت عائشة العديدي مديرة روضة جميرا، إن الولاء للوطن ونشر الإيجابية في المجتمع من أولويات المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات وهذا ما لمسناه في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي.

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