«مقارنة معيارية» بين «الطاقة والبنية التحتية» و«النقل» السنغافورية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مقارنة معيارية مع وزارة النقل في سنغافورة، تناولت محاور رئيسة تشمل التقنيات المستخدمة في تصميم وبناء الطرق، وإدارة الصيانة، وأساليب التحليل والتخطيط للمشروعات، وسبل التعامل مع التحديات البيئية والاستدامة في قطاع الطرق، فضلاً عن تبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الناجحة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية.

وتم في المقارنة المعيارية إطلاع الجانب السنغافوري، على نظام عمل المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والهدف منه، ودوره المستقبلي في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، وما يوفره من بيانات ومعلومات فنية عن وضع الطرق الاتحادية والحركة المرورية عليها.

وأكد المهندس عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية بالوزارة أهمية هذه الاجتماعات لما لها من دور في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع التطوير، وتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية الداعمة لرؤية نحن الإمارات 2031، ومبادئ الخمسين، وتطلعات الدولة للريادة العالمية، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي ملموس في جودة البنية التحتية والطرق بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين، عبر توفير شبكة طرق آمنة، مستدامة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.

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