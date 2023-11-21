انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» الذي تنظمه الهيئة على مدى 3 أيام، بمشاركة 600 شركة عارضة من 40 دولة، ويتوقع أن يصل عدد زوار الأسبوع أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة.

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام الهيئة للشؤون التنظيمية والإدارية، أن انعقاد الفعاليات يأتي في وقت تتسارع فيه جهود الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستدامة في مختلف المجالات، وتزامنا مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 28)، وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية على رأسها مبادرة عام الاستدامة.

وقالت في كلمة خلال افتتاح أعمال الأسبوع بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول المشاركة، إن الأسبوع يعتبر حدثاً استثنائياً في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتماشى فعالياته مع استراتيجية إمارة أبوظبي لتحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي، وتأكيد دورها البارز في تطوير أطر فعّالة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالي الزراعة والغذاء.

وتتضمن الفعاليات معرض «فيف الشرق الأوسط وإفريقيا للإنتاج الحيواني 2023» الرائد في مجال الإنتاج الحيواني في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من العارضين، حيث تم زيادة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام، كما تم إضافة العديد من الفعاليات المصاحبة، وسيتم تسليط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة.

أما معرض البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 فهو المعرض الموجه للعاملين في قطاع البستنة والزراعة وتستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الأولى منه، حيث يشكل نقطة التقاء تجمع موردي منتجات البستنة والزراعة من أنحاء العالم مع المشترين المحتملين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يستقطب المعرض العديد من الشركات الرائدة في المجال، إضافة إلى عدد من الخبراء والعلماء والباحثين والمبتكرين من شتى أنحاء العالم. وسيتم أيضاً تسليط الضوء في نسخة هذا العام على تقنيات إنتاج الخضروات والفواكه من المزرعة إلى المائدة.

وفي سياق متصل يقام مؤتمر الإمارات حول الميكروبيوم صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023 في اليوم الثاني للأسبوع، حيث يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ويمثل الحدث العلمي الأكبر خلال فعاليات الأسبوع، ويتضمن محاضرات وندوات علمية.

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