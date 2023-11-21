المدام تستضيف العرس الجماعي الـ10 بمشاركة 57 عريساً

المصدر: الشارقة - وام

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نظم المجلس البلدي لمنطقة المدام وبلدية منطقة المدام العرس الجماعي الـ10 بمشاركة 57 عريساً من أبناء الدولة بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومحمد معضد بن هويدن، وسلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، ومحمد عبدالله بن حليس، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، ومدراء البلديات في المنطقة الوسطى، إلى جانب كبار المسؤولين وأعيان المنطقة ولفيف من المدعوين وأقارب العرسان.

وثمن سلطان محمد معضد بن هويدن دعم القيادة الرشيدة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها الكريمة بتسخير كافة الإمكانيات للراغبين في الزواج من أبناء الوطن للنهوض بهم ودعم حياتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن الأعراس الجماعية هي تأكيد الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من قيادتها في إطار المساهمة المجتمعية التي تحرص عليها القيادة الرشيدة تجاه أبنائها، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي.

ولفت إلى أن هذا العرس يضاف إلى سلسلة الأعراس الجماعية التي حرص المجلس البلدي لمنطقة المدام على تنظيمها طوال الأعوام السابقة، والتي أكدت دورها في تحقيق إحدى الغايات الوطنية المتمثلة في مجتمع أكثر تماسكاً وبناء أسر واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على سعادتها، ويجعل الحياة الأسرية أكثر استقراراً ويحيل الأسرة إلى مؤسسة اجتماعية قادرة على تأدية وظائفها الاجتماعية والتربوية والاقتصادية. وقدمت فرق الفنون والتراث الشعبي عروض الحربية ابتهاجاً بأفراح أهالي المنطقة الوسطى.

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