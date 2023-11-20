قافلة مساعدات إماراتية تتحرك لدخول غزة

المصدر: أبوظبي، العريش - البيان ووام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تحركت أمس قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي.

مساعدات

ضمت القافلة 13 شاحنة، بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طناً، تتكون من 16 ألفاً و800 طرد غذائي بوزن 252 طناً، محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص، إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طناً محملة على 3 شاحنات.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، في إطار عملية (الفارس الشهم 3)، وذلك من خلال تسيير جسر جوي، وصل عدده 49 طائرة حتى الآن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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