تعاون بين «وطني» ومعهد البحرين للتنمية السياسية

المصدر: المنامة ـ وام

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وقعت مؤسسة وطني الإمارات اتفاقية مع معهد البحرين للتنمية السياسية في مملكة البحرين وذلك لتحقيق أهدافهما المشتركة عبر دعم وإجراء بحوث مشتركة وتوظيفها خدمة للمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من «وطني الإمارات» لمقر المعهد أمس، حيث وقع الاتفاقية - بحضور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتور سعيد محمد العويم نائب رئيس مجلس الإدارة مؤسسة وطني الإمارات ـ ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات وإيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسة.

تهدف المذكرة إلى تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات المعرفية والبحثية ذات الاهتمام المشترك ووصولاً لتحقيق أهدافهما المشتركة عبر دعم وإجراء بحوث مشتركة وتوظيفها خدمةً للمجتمع ودعماً لصناع القرار وواضعي السياسيات العامة في البلدين الشقيقين.

وأكد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات التي تسهم في تبادل الخبرات بين الطرفين والشراكة في تعزيز مسيرة العمل ضمن الثوابت الوطنية.من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إن هذه الخطوة تُجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون البحثي والتدريبي مع معهد البحرين للتنمية السياسية لدعم وإجراء البحوث العلمية وتوظيفها لخدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات.

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