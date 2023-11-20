«أوقاف دبي» تنجز وقفاً تجارياً بـ 3 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع وقف محلات خليفة التاجر في منطقة ميناء سعيد بدبي، بحيث يخصص ريعه لرعاية شؤون مسجد خليفة التاجر في دبي.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع عبارة عن خمسة محلات تجارية، أقيمت على مساحة أرض تابعة لمسجد خليفة التاجر وتبلغ مساحة المحلات الخمسة 6.950 قدماً مربعاً، فيما تقدر تكاليف الإنشاء بنحو ثلاثة ملايين درهم، بينما تقدر نسبة العائد الاستثماري بنحو 29% من إجمالي قيمة المشروع.

ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن 5 مشاريع عقارية خيرية انتهت المؤسسة من تنفيذها خلال العام 2023، وقد تم تحويل المحلات الـ 5 إلى قسم إدارة العقارات لتأجيرها وصرف عوائد استثمارها على صيانة ورعاية شؤون مسجد خليفة التاجر.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، إن المؤسسة حريصة على إنجاز المشروعات الوقفية الاستثمارية المستدامة التي تسهم في تعزيز الخطط التنموية في إمارة دبي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف المطوع: إن المؤسسة أنجزت خلال العام الجاري أوقافاً متنوعة سكنية وتجارية، تدعم مختلف قطاعات المجتمع في الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمساجد وتسهم في تمكين الأرامل والأيتام وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد وقف لكل مسجد من مساجد الإمارة.

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