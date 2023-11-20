ملتقى أبوظبي للاستجابة الطبية يعتمد تأسيس أكاديمية للطوارئ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بالتوازي مع انطلاق ملتقى أبوظبي الأول للاستجابة الطبية للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والمتفجرة، تم اعتماد أبوظبي مركزاً تدريبياً معتمداً من المركز الأوروبي لطب الكوارث، وتأسيس أول أكاديمية للطوارئ الطبية للمخاطر تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة، وتعزيز جاهزية الكوادر المتخصصة في تأهبها للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث والأزمات وفق منهج موحد ومعتمد دولياً بمبادرة مشتركة من المركز الأوروبي لطب الكوارث وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية).

وتضمن الملتقى محاضرات علمية ودورات تدريبية معتمدة وورش عمل وتمارين حية بإشراف خبراء معتمدين وبمشاركة ما يزيد على 100 من الأطباء من العاملين الصحيين في مستشفيات إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة.

ويضاف الإعلان عن اعتماد أبوظبي كمركز تدريبي دولي للاستجابة الطبية للطوارئ إلى الإنجازات التي حققها برنامج جاهزية في العامين الماضيين منذ إطلاقه رسمياً بمبادرة مشتركة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والمؤسسة الوطنية للتدريب (تدريب) بهدف تطوير مهارات 20 ألف كادر طبي ومهني.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي رئيس المركز الوطني لطب الكوارث الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) أن الملتقى يشكل بيئة خصبة للإبداع والابتكار في مجال طب الطوارئ ومنصة لإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وزيادة جاهزيته للاستجابة للحالات الطارئة والكوارث.

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