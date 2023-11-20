لجنة اختيار «رودس الإمارات» تعلن الفائزين بالمنحة لسنة 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت لجنة اختيار «منحة رودس الإمارات» حصول كل من الطالبتين سارة النجار ومونيكا ميتوفا على منحة رودس.

واختارت اللجنة الطالبتين بناءً على الفكر الاستثنائي والشخصية القيادية والتزامهما الأكاديمي، للبدء بالدراسة في جامعة أوكسفورد بدايةً من أكتوبر من سنة 2024.

وعقب إجراء تقييمات دقيقة وخاصة لمجموعة متميزة من الطلبات، تضمنت الاطلاع على الخطاب الشخصي والشهادات الأكاديمية وإجراء المقابلات مع المرشحين من كبريات الجامعات في دولة الإمارات، وقع اختيار اللجنة على 11 مرشحاً نهائياً ليتم الإعلان في فعالية أقيمت أمس عن الفائزتين بالمنحة.

وتخطط الإماراتية سارة النجار للحصول على درجة الماجستير في الحوكمة العالمية والدبلوماسية، إضافةً إلى درجة الماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية من جامعة أوكسفورد، بينما تطمح مونيكا ميتوفا من بلغاريا للحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط الحديثة من جامعة أوكسفورد.

وتتألف لجنة اختيار «منحة رودس الإمارات» من نخبة من شخصيات قيادية إماراتية وباحثين سابقين في رودس ويتولى عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية رئاسة اللجنة.

وتعليقاً على إجراءات الاختيار والمنحة، قال عمر سيف غباش: «أود أن أعرب عن سعادتي بتقديم هذه المنحة الدراسية المتميزة للطالبتين سارة النجار ومونيكا ميتوفا، إن المستقبل المشرق لأي دولة يتحدد بالتقدم الذي يحققه شعبها بأكمله، وتؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بقدرة التعليم على إحداث التحول وتحقيق التقدم، وتفتح الفرص مثل منحة رودس الباب أمام من يستحقونها من الطلاب ».

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