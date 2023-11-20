محمد الشرقي يفتتح أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي الثالث للفلسفة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الفلسفة في حياة الإنسان وعلاقتها المباشرة بقضاياه اليومية وأفكاره وضرورتها المتزايدة في واقع العالم اليوم.

تنظيم

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة بدورته الثالثة الذي ينظمه بيت الفلسفة في مقره بالفجيرة، تحت شعار «الفلسفة والعالم المعيش»، بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة

مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

توجيهات

وأشار سموه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة للعلوم الإنسانية وقطاع الثقافة والفكر، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وبحث القضايا الاجتماعية نحو عالم أكثر سلاماً واستقراراً.

ولفت سموه، إلى ضرورة البحث العميق عن مفاهيم مشتركة ومعرفة جامعة تقود العالم اليوم إلى السلام والتعايش وطرح الحلول الواعية المرتبطة بالقيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية الإيجابية.

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