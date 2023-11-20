«مؤتمر العظام»: الإمارات توفر الخدمات ولا أسباب للعلاج في الخارج

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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دعا المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام الذي نظمته شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية في ختام أعماله أمس، بمركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) في أبوظبي، المؤسسات الطبية في الدولة إلى مواصلة دعم وتعزيز منظومة السياحة العلاجية في الدولة والتي أصبحت تستقطب آلاف المرضى لتلقي العلاج سنوياً في مختلف التخصصات الطبية بما فيها طب وجراحة العظام.

وأكد المؤتمر أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات خصوصاً في مجالات طب وجراحة العظام تتمتع بمهنية عالية وتطبق أرقى المعايير والممارسات الطبية العالمية من خلال توفر أفضل الكوادر الطبية وأحدث التقنيات العلاجية، ولا يوجد سبب يستدعي السفر والعلاج خارج الدولة، باستثناء بعض الحالات النادرة جداً.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن إمارتي أبوظبي ودبي لديهما العديد من المراكز الطبية المتقدمة التي تمتلك كل الإمكانات من كوادر طبية وأجهزة حديثة بجانب استخدامات الروبوت والذكاء الاصطناعي المعزز والتقنيات المساعدة، لجذب عديد المرضى الذين يلتمسون العلاج داخل الدولة سواء من دول الخليج أم منطقة الشرق الأوسط، كما أكدوا مواصلة الأطباء للتدريب العملي والتعليم الطبي المستمر وانتهاز الفرص المتاحة لاستكمال بحوثهم في التقنيات الحديثة في جراحات العظام باستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي.

مناقشات

وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، رئيس المؤتمر، إن مناقشات اليوم الأخير تركزت على الحوادث التي تفضي إلى إصابات القدم والكاحل، ومن ثم التركيز على الكسور وإصابات الأربطة والإصابات الرياضية وبحث كل ما استجد فيها من تطورات تتعلق بالتشخيص أو العلاج من تنظير مفصل الكاحل والتدخل الجراحي الطفيف للتشوهات الخلقية في القدم.

وأكد أن الاعتقاد السائد في المجتمع بضرورة إجراء عملية الرباط الصليبي خاصة للرياضيين في الخارج، أصبح اعتقاداً يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً أن مؤسساتنا الصحية في هذا المجال أصبحت تضاهي كبريات المراكز العالمية في الخارج من حيث الخبرات والتقنيات وحتى من حيث العناية الطبية بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، فجميع أطبائنا في تلك المؤسسات أنهوا دورات طبية متقدمة في علاج هذه الإصابات وأكملوا دراسات حديثة في العناية بتلك الإصابات بما فيها تمزق الرباط الصليبي وأربطة الكاحل وجميع هذه العمليات تتم بأحدث الأساليب العلمية تماماً كما تجرى في الخارج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فرق يذكر بين إجراء عمليات الرباط الصليبي خارج الدولة أو داخلها فهي تتم بالطريقة التقنيات والخبرات الطبية نفسها.

تدريب

وتابع الدكتور السويدي أن جمعية الإمارات الطبية وشعبة العظام دائماً سباقة في توفير الفرص التدريبية المتميزة للأطباء داخل الدولة، وبالتالي تجنبهم عناء السفر لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية في الخارج، وأن المؤتمر الدولي الإماراتي لجراحة العظام في دورته الحادية عشرة يؤكد هذا التوجه للجمعية، حيث اهتم المؤتمر عبر تاريخه بعرض موسع لكل التطورات الحديثة ومن مختلف دول العالم مما يوفر فرصة سنوية لأطباء الإمارات للاطلاع على كل ما هو جديد ومبتكر في تخصصات طب وجراحة العظام وتوصيل هذه المعلومات بيسر وسهولة، ونحن مستمرون في هذا التوجه الذي يخدم الأطباء والفنيين وهيئة التمريض في مؤسساتنا الصحية، والتي تصب في نهاية المطاف في تقديم خدمات علاجية ورعاية طبية متميزة للمرضى.

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