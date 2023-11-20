سعود المعلا وسعود بن صقر يحضران حفل زفاف نجلي ماجد القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيوخ، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، بمناسبة زفاف نجليه، الشيخ سعيد إلى كريمة الشيخ سهيل بن خليفة آل مكتوم، والشيخ القاسم إلى كريمة علي محمد العويس، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة.

وقدم سموهما التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر الحفل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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