القائد العام لشرطة الفجيرة: «تصنيف 6 نجوم» نتاج لعمل متميز

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصولهم على تصنيف 6 نجوم ضمن نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية للمرة الثانية، جاء نتاج العمل المؤسسي المتميز، حيث تحرص شرطة الفجيرة على حث كوادرها على العمل بفاعلية وكفاءة لتعزز جودة حياة المجتمع بتقديم الخدمات كافة للجمهور بطرائق تواكب تطورات العصر ومتطلباته.

وأشار اللواء الكعبي إلى أن وجودهم في الـ4 المراكز الأولى ضمن نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لسنة 2023، بحصول مركز خدمات المرور والترخيص على 6 نجوم، والحصول على تقييم 5 نجوم لثلاثة مراكز هي مركز شرطة المدينة الشامل في الفجيرة ومركز مسافي الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الفجيرة، جاء تنفيذاً لتوجهات الحكومة في تقديم خدمات متميزة للجمهور.

وقال: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

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