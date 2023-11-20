سيف الشامسي: الفوز إنجاز كبير وتحدٍ لرفع المستوى

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ترتكز على الاستدامة والابتكار، واستشراف المستقبل في تقديم خدمات ريادية على مستوى عالمي؛ بما يعكس ذلك رؤيتها المستقبلية المتفردة بكيانها.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) لـ 124 قناة، تقدم الخدمات الحكومية عبر مباني الوزارات ومراكز الاتصال والخدمات الرقمية، وحصول مركزي خدمات المرور والترخيص، وشرطة واسط الشامل على تصنيف (6) نجوم، وكل من مراكز شرطة كلباء الشامل، والغرب الشامل، والصناعية الشامل، وشرطة المنطقة الشرقية على تصنيف (5) نجوم.

وأكد اللواء سيف الزري لـ«البيان» أن فوز مركز مرور وترخيص الشارقة، وفوز مركز شرطة واسط بالشارقة بأفضل 6 مراكز، وبالتالي حصولهما على الـ 6 نجوم على مستوى الدولة يعد إنجازاً كبيراً عمل عليه فريق عمل مميز بالتخطيط والمتابعة والمثابرة، مبيناً أن ذلك الفوز يعد تحدياً كبيراً خلال المرحلة المقبلة.

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