شرطة دبي و«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تعززان شراكتهما في رعاية الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية، ومن جانب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على توفير قواعد بيانات بأسماء الطالب وبياناتهم، وتدريب الطلاب المكتشفين، وتدريب الكوادر والهيئات التدريسية العاملة مع الطلاب الموهوبين، وتطبيق اختبار مقياس حمدان للموهبة، وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال الموهبة (اكتشاف - رعاية)، والتقييم الذاتي والفردي على عينات مختارة من الطلبة الموهوبين من أصحاب الهمم بمدارس حماية، واعتمادات الشهادات الصادرة في البرامج التدريبية التي تتم بالشراكة بين الطرفين، وتوفير البرامج التدريبية والمواد العلمية لهذه البرامج، والتي تلبي احتياجات المدارس في مجال الموهبة، والسماح لكلا الطرفين بالإعلان عن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها من خلال المنصات الإلكترونية، والسعي لدعم برامج التوعية.

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