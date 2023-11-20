انتهاء مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية لاستشاري الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن أن انتهاء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية اعتباراً من اليوم والتي أتيحت لمدة 29 يوماً.

وبدأت مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية منذ تاريخ 23 أكتوبر الماضي، من خلال 9 مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE.

واشترطت آلية التسجيل في الانتخابات سواء المباشر أم الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة ولا يقل عمره عن 21 عاماً – أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك - وأن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.

ويعتمد تسجيل الناخب سواء إلكتروني أم حضوري، إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله وإفادته باعتماده ضمن الدائرة الانتخابية المسجل بها، أو التراجع عن اعتماده عند عدم استيفاء الشروط لتعود بيانات الناخب لدائرته الانتخابية وفقاً لرقم البلدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز