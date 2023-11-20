منصور الفلاسي رئيساً تنفيذياً لـ«تاكسي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة تاكسي دبي ش.م.ع، خلال اجتماعه الأول برئاسة عبدالمحسن إبراهيم كلبت رئيس المجلس، تعيين منصور رحمه الفلاسي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري.

ويتمتع منصور رحمه الفلاسي بخبرة واسعة في مجال النقل والمواصلات، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة لأكثر من 20 عاماً في كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاكسي دبي، ما أعطاه خبرة ومهارات قيادية وإدارية متميزة في مجموعة واسعة من المجالات، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لشركة تاكسي دبي، ومدير إدارة الموارد والدعم في تاكسي دبي، كما شغل في هيئة الطرق والمواصلات منصب مدير لعدة إدارات من أبرزها، إدارة الموارد البشرية والتطوير، والنقل البحري، والخدمات الإدارية، وشؤون السائقين، وإدارة الامتياز، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، كما يتمتع الرئيس التنفيذي بخبرة واسعة ومتميزة في قيادة أسطول شركة تاكسي دبي من حيث مواردها البشرية والمالية والأصول.

كما أنه خريج برنامج محمد بن راشد للقيادات الحكومية وحائز على المركز الثاني فئة الموظف المتميز في برنامج الأداء الحكومي المتميز.

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت: إن تعيين منصور رحمه الفلاسي كأول رئيس تنفيذي لشركة تاكسي دبي، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز إنجازات تاكسي دبي ولا سيما في ظل خبرته ونجاحه في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية في قطاع النقل في إمارة دبي بكل كفاءة ومهنية، إلى جانب ما يمتلكه من مهارات قيـادية وإدارية تؤهله لقيادة فريق العمل وتحقيق نجاح تشغيلي متميز للشركة، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تشهدها الشركة والتي من أبرزها الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له في سوق دبي المالي.

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