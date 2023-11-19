ذياب بن محمد بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين وأسَرهم الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، وذلك في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وخلال زيارته، اطمئن سموّه على الأطفال وعلى حالتهم وأوضاعهم الصحية، واستمع من الأطباء القائمين على علاج الأطفال إلى شرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

وتبادل سموّه الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تسعى للتخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها من جراء الحرب على القطاع، مشيراً سموّه إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من قطاع غزة، والعمل على توفير احتياجاتهم الشخصية وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وفي مقدمتها الأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز