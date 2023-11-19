"طرق دبي" تنجز 85 % من أعمال مشروع تطوير شارع الميدان

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 85% من أعمال مشروع تطوير شارع الميدان، التي امتدت من تقاطع شارع الخيل وحتى نادي الدراجين، وشملت أعمال المنجزة رفع كفاءة الشارع من مسارين إلى ثلاث مسارات مرورية كحد أدنى، وإزالة دوار الميدان وتحويله إلى تقاطع سطحي على شكل حرف (T) محكوم بإشارات مرورية، إلى جانب إزالة دوار القوز وتحويله إلى شارع ممتد على طول المسار.

وتسعى الهيئة من خلال أعمال التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، إلى رفع كفاءة الطرق لمواكبة التطور العمراني ودعم النمو المستدام للإمارة، وبالتالي انسيابية حركة المركبات في شوارع وطرق دبي.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في الطرق والمواصلات: "تساهم أعمال التحسينات الأخيرة في خفض في زمن الرحلة على شارع الميدان من 8 دقائق الى دقيقة واحدة خلال الفترة الصباحية ومن 7 دقائق الى أقل من دقيقة في الفترة المسائية. كما ستقل نسبة الازدحامات على التقاطعات بمعدل 93%".

وأضاف الشحي: "تشمل أعمال المرحلة المقبلة من مشروع تطوير شارع الميدان التعديل على مداخل ومخارج مدينة محمد بن راشد لتحقيق انسيابية أفضل للحركة المرورية في المنطقة، إلى جانب أعمال الزراعة والتجميل بتقاطع الميدان الجديد، ومن المتوقع أن يستكمل المشروع بالكامل مع بداية الربع الثاني من عام 2024".

والجدير بالذكر أن الهيئة افتتحت نفق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة ميدان، بإجمالي طول 160 متر، وعرض 6.6 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 800 دراجة هوائية في الساعة، حيث تم تحويل التقاطع السطحي لمسار الدراجات الهوائية مع شارع الميدان إلى نفق يوفر حركة حرة ومستمرة على مسار ميدان، الأمر الذي ساهم في تقليل من زمن الانتظار للدراجين نظراً لإلغاء التقاطع السطحي، وخدمة مستخدمي مسارات الدراجات من خلال ربط المشاريع التطويرية بمنطقة ميدان وند الشبا ونادي الدراجين بالمسار.

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