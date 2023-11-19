عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوغندا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أودنغو جيجي أبو بكر وزير خارجية أوغندا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسارات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها فخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى دولة الإمارات مؤخرا، ودورها في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أودنغو جيجي أبو بكر بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، والتطور المستمر في التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي حرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية أوغندا، مشيدا بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أعرب معالي أودنغو جيجي أبو بكر عن تطلع بلاده لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز