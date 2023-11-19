المجلس الأعلى للطاقة يستعرض أبرز الاستراتيجيات والمبادرات في مجال كفاءة الطاقة والمياه

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التاسع والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها إنجازات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال كفاءة عمليات التشغيل والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث قامت الشركة (EGA) بتنفيذ إجراءات وبرامج كان لها المردود الإيجابي في دفع كفاءة تصنيع الألمنيوم، كما أدرجت العلامة التجارية الجديدة لنوع الألمنيوم (celestiAL) المنتج من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي يتم تسويقها في الأسواق العالمية واستعمالها من قبل شركات معروفة في تصنيع السيارات.

كما تطرق المجلس إلى سير العمل في خارطة طريق مشاريع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) حيث تم الانتهاء من تأهيل حوالي 8 آلاف مبنى في دبي وتضمنت عملية إعادة التأهيل تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن مبادرة "شمس دبي" التي تساهم في تعزيز كفاءة تشغيل المباني في دبي. كما تم استعراض سير تنفيذ برامج الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تهدف الى زيادة فعالية ترشيد استهلاك المياه المحلاة وإعادة تدوير واستخدام المياه المعدومة بالإضافة إلى الحفاظ على المياه الجوفية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي : "تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و"عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا سير العمل في الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، حيث تتبنى الإمارة نهجاً شاملاً لضمان استدامة موارد المياه يركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030."

وأضاف معاليه: "تحقيقاً لاستراتيجية الإمارات للحياد الكربوني وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تعمل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" للوصول للهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وجعل دبي نموذجاً عالمياً للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الريادة والشراكة وتبني تقنيات كفاءة استخدام الطاقة."

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تم إنجاز برامج ومشاريع نوعية في إمارة دبي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في السنوات الخمس الماضية، حيث يتم مراجعة عمليات التنفيذ حسب جدول زمني محدد وميزانيات مدروسة لضمان تحقيق النتائج المخطط لها، وهذا مايدعم منظومة المجلس التي تغدو إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لإمارة دبي تماشياً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

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