بلدية دبي تُطلق حملة لتعزيز السلامة في المواقع الإنشائية ضمن الإمارة

المصدر: البيان

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أطلقت بلدية دبي حملة السلامة في المواقع الإنشائية، والتي تستهدف كافة المواقع قيد الإنشاء في إمارة دبي وجميع الأفراد العاملين فيها من مهندسين واستشاريين ومشرفين وعمال، إضافةً إلى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية العاملة في الإمارة. وتهدف هذه الحملة إلى رفع نسبة الالتزام بمعايير وقواعد السلامة والأمان في المواقع الإنشائية، وحماية الأفراد فيها وتقليل نسب الحوادث والمخاطر والإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء العمل.

وأكدت البلدية أن سلامة العمال وحمايتهم وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لهم من أولوياتها الرئيسية، التي تُطلق لها الحملات التوعوية لتعزيز مفاهيم وقواعد السلامة الإنشائية، وتوعية العاملين في المواقع بأهميتها للحفاظ على سلامتهم وحياتهم. كما تُشجع على استخدام الوسائل المُبتكرة لتطبيق متطلبات السلامة وإعطائها أولوية في المواقع قيد الإنشاء لحماية العمال من أي مخاطر، وذلك استكمالاً لجهودها في توفير منظومة مستدامة للصحة، وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية التي تحمي كافة الأفراد وتعزز سلامتهم خصوصاً في مواقع البناء، مما يدعم مستهدفاتها في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً في إمارة دبي.

وأفادت بلدية دبي، أنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى ضمان تحقيق أفضل مستويات السلامة وفق المعايير المعتمدة في "دليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات"، أبرزها تنفيذ 35,672 زيارة رقابية ميدانية على جميع المواقع قيد الإنشاء الواقعة تحت سلطة البلدية البالغ عددها 14,858موقعاً خلال العام الجاري، وذلك ضمن جولاتها الدورية للتدقيق على متطلبات السلامة في المواقع الإنشائية، وتوعية المقاولين بضرورة الالتزام المعايير وتوفير كافة وسائل الحماية الشخصية للعمال.



إخلاء وهمي

وأشارت البلدية إلى أن الحملة تضمنت تنفيذ نشاط الإخلاء الوهمي في منطقة الوصل، الذي يُحاكي سيناريو حصول حادث افتراضي في أحد المواقع الإنشائية، جرى خلاله الإيعاز للعمال بإخلاء منطقة الحادث والتجمع في مناطق الإخلاء المحدّدة بالموقع، ويهدف الإخلاء الوهمي عموماً إلى دراسة مدى سرعة استجابة جميع الجهات الرسمية والداخلية للتعامل مع الحادث، وقياس إمكانيات المقاول.

كما نفذت بلدية دبي من ضمن نشاطات الحملة التي أطلقتها "نشاط خيمة السلامة" في كل من جبل علي، ومحيصنة، والتي تُعدّ خيمةً توعويةً عُقد فيها عدداً من الندوات التوعوية، والمحاضرات وورش العمل لتوعية العاملين في المواقع الإنشائية بمتطلبات الأمن والسلامة، إضافةً إلى إجراء الفحوصات الطبية للعمال.

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