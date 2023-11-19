شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري للعائلات بملتقى جودة حياة الأسرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي الوعي المروري للعائلات وأفراد المجتمع بالقيادة الآمنة والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور في مشاركتها في ملتقى (جودة حياة الأسرة) الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بمركزها في أبوظبي. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.. لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واطلع الزوار على أهداف دورية السعادة ودورها في تعزيز المنظومة المرورية والتوعية بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، كما تم تنظيم مسابقات تثقيفية عن السلامة المرورية للأسر وطلبة المدارس مع توزيع الهدايا على الفائزين.

وعرض فريق التوعية المرورية بالمديرية فيديوهات التوعية الرقمية وحث الأسر على أهمية ربط حزام الأمان للأطفال في المركبة وجلوسهم في المقاعد الخلفية حفاظاً على أرواحهم، والاهتمام بتوفير مقومات السلامة للأبناء وخصوصاً بالقرب من المدارس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز