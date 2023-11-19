صقر غباش يهنئ عمان باليوم الوطني والمغرب بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عمان الشقيقة قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 53، متمنياً للشعب العماني كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وبعث معالي صقر غباش في برقيتي تهنئة إلى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وإلى الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 للسلطنة.

كما هنأ معالي صقر غباش ، المملكة المغربية الشقيقة ملكاً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وبعث معاليه برقيتي تهنئة إلى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وإلى النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية.

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