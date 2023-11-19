إطلاق المرحلة الثانية من التحكيم لجوائز «حمدان الطبية»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انتهاء عمليات التحكيم النظري لجوائزها للدورة الـ26، وبدء المرحلة الثانية من التحكيم والتي تتضمن المقابلات الشخصية لجائزة الطالب المتميز والطالب الجامعي، وذلك بمجمع محمد بن زايد التعليمي في المزهر بدبي.

وسيتم تنفيذ المقابلات والزيارات افتراضياً لبقية الجوائز وتشمل المعلم محلي وخليجي- المدرسة المتميزة محلي وخليجي- الطالب المتميز خليجي - التربوي المتميز.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «اكتملت عمليات التحكيم النظري للدورة الـ26 للجوائز المحلية والخليجية، والتي ظلت تشهد إقبالاً ملحوظاً وزيادة في عدد المشاركين، ونهدف من خلال هذا إلى تشجيع التميّز والابتكار والكشف عن المتفوقين والمتميزين أكاديمياً وتربوياً».

وأضاف: «شهدت الجائزة طوال السنوات الماضية إجراء الكثير من التغييرات والتعديلات سواء في عملية التحكيم وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال، أو إضافة فئات جديدة حتى تواكب التطور المتسارع في عالم اليوم».

وشكر الدكتور السويدي جميع القائمين على الجائزة والمشاركين متمنياً لهم التوفيق، كما شكر المحكمين في لجان التحكيم على ما يبذلون من جهد كبير ومساهمتهم في نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها.

وأشار القائمون على الجوائز إلى الزيادة في عدد المشاركين على المستويين المحلي والخليجي، حيث تلقت الجائزة 198 مشاركة على المستوى المحلي مقارنة بـ 177 مشاركة في الدورة السابقة 25.

كما بلغ عدد المشاركين على المستوى الخليجي هذا العام 88 مقارنة بـ77 في الدورة السابقة. وفي فئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي بلغت المشاركات 32 مشاركة و34 في فئة المعلم المتميز و22 مشاركة في فئة المدرسة المتميزة.

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