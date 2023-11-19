90 % من عمليات استبدال المفاصل تجرى في مستشفيات الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استعرض المؤتمر الإماراتي الدولي الحادي عشر لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام التابعة لجمعية الإمارات الطبية بمركز أبوظبي للمعارض (ادنيك) في أبوظبي، برنامجه العلمي والمحاور الرئيسية في مجالات جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل والطب الرياضي وجراحات الكسور وجراحات الأطراف العلوية، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل.

حيث واصل المؤتمر استعراض الأوراق البحثية بجانب ورش العمل والمحاضرات.

وكشف الدكتور علي البلوشي استشاري جراحة العظام وتبديل المفاصل، نائب رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، أن طب وجراحة العظام في الدولة شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً نتيجة استقطاب أفضل الخبرات البشرية والمراكز الطبية العالمية، إلى جانب الاستعانة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والجراحة والعلاج وأفضل الممارسات الطبية.

مما ساهم في تقليل نسبة المرضى الذين كانوا يسافرون للعلاج إلى خارج الدولة في السابق، مشيراً إلى أن أكثر من 90 % من عمليات استبدال المفاصل أصبحت تتم في مستشفيات الدولة.

وأضاف إن التخصصات الدقيقة التي كانت تجبر المرضى وأسرهم على التماس العلاج في الخارج، أصبحت متاحة في مستشفيات الدولة بما فيها التخصصات الدقيقة في الأورام وجراحة الأطفال وغيرها وكلها أصبحت مغطاة بالضمان الصحي، وذلك فضلاً عن الراحة النفسية التي يتمتع بها المريض داخل الدولة بين أسرته وذويه.

وأشار البلوشي إلى أنه تم أيضاً مناقشة الأفكار الجديدة المتعلقة بالمفاصل الصناعية، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

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