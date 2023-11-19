6 أشهر تجريبية لمشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أوضحت بلدية دبي أن المرحلة التجريبية لمشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»، ستستغرق 6 أشهر، ثم سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي.

وقالت إيمان الفلاسي، مدير قسم المسح الجيوديسي في إدارة المساحة ببلدية دبي لــ«البيان»: بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمشروع سيتم تعميمه على جميع المناطق في دبي، مشيرة إلى أن مشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»، يهدف إلى تطوير نموذج جيوديسي دقيق لارتفاعات إمارة دبي عن مستوى سطح البحر، ليكون بمثابة مرجع للارتفاعات.

رصد

وأضافت أن بلدية دبي ستستخدم في هذا المشروع أحدث وأدق التقنيات لرصد التثاقلية الأرضية للإمارة بواسطة جهاز CG6 وبدقة 5 ميكروجال، إلى جانب أجهزة الرصد بالأقمار الاصطناعية Trimble R12، كما ستنفذ قياسات لارتفاعات الأرض باستخدام أحدث نماذج تمثيل الأرض العالمية المنتجة من وكالة «ناسا» الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية.

جودة

ولفتت الفلاسي إلى أن هذا المشروع يسهم في الارتقاء بجودة ومخرجات مشاريع البنية التحتية والطرق وأعمال المسوحات والتصوير، مع تحسين جودة الخدمات المساحية، مثل:

حساب منسوب المدخل، والخرائط الكنتورية، فضلاً عن تقليص كلفة وزمن إنجاز الخدمات المساحية وتحسين جودتها، وتطوير إنتاج الخرائط ثلاثية الأبعاد والخرائط عالية الدقة، بما يدعم جهود بلدية دبي في تعزيز الشبكة المساحية المتقدمة في الإمارة.

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