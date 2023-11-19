معرض في شرطة دبي لتمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات

المصدر: دبي - البيان

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زار اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، معرض «سعادتكم غايتنا» الذي نظمه مركز علاقات الموردين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.

وبمشاركة 30 تاجراً من رواد الأعمال الشباب، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لشرطة دبي مع رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إطلاق العديد من المبادرات، إذ يعد المعرض فرصة لرواد الأعمال لتعزيز وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار، وإبراز الدور الحيوي والفعّال الذي يؤديه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد.

وقام اللواء المنصوري والحضور بجولة في المعرض، اطلعوا فيها على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، والتي تغطي أنشطتها مختلف الأعمال التجارية.

كما قام مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بزيارة جناح الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واستمع إلى شرح عن منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات التراثية والأعمال الفنية والرسوم والقوارب الخشبية وغيرها من الأعمال والمنتجات الأخرى للنزلاء.

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