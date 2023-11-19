مشاركة فاعلة لـ«إقامة دبي» في «قمة إدارة الحدود والتكنولوجيات»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بفاعلية في قمة الشرق الأوسط لإدارة الحدود والتكنولوجيات 2023 التي اختتمت أعمالها في دبي، وتعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال تطوير النقل الجوي، ونظمتها المنظمة الدولية لإدارة الحدود والتكنولوجيات (IBMATA )، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الحركة الآمنة للمسافرين عبر مطار دبي.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حرص الإدارة على التركيز على مناقشة الموضوعات كافة ذات الصلة بتطوير قطاع الطيران، مع الاهتمام بالمستجدات التكنولوجية .

وأشار إلى أن موضوعات جودة البيانات ومراجعة قانون خصوصيتها قبل استخدامها في المنافذ كونها وسيلة لتعزيز الأمن، وتسهيل إجراءات المسافرين، تتصدر أولويات الإدارة في المرحلة الراهنة.

لافتاً إلى الأهمية البالغة للتعاون الدولي واستخدام أحدث التقنيات التي تعزز أمن المطارات، وعلى رأسها البصمة الحيوية. واستعرض النقيب المهندس عبيد محمد المنصوري، رئيس قسم الإجراءات التشغيلية بمركز القيادة والتحكم الذكي ملامح التجربة الرائدة لمركز القيادة والتحكم الذكي .

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