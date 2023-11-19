سعيد الطاير خلال تكريم المتحدثين والباحثين المشاركين في الفعاليات: مؤتمر «الشرق الأوسط للطاقة» يعزّز مواجهة التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المتحدثين والخبراء والباحثين العالميين المشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية، و12 من الباحثين العالميين ممن قدموا أفضل الأوراق البحثية والابتكارات المتعلقة بتطوير جميع مجالات الأنظمة والأجهزة الشمسية الكهروضوئية وتحسين كفاءتها وموثوقيتها لتحقيق الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية، ونقلها من المختبرات إلى النطاق التجاري.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير على جهود المشاركين، ودورهم الفعال في مشاركة المعارف والخبرات في تطوير قطاع الطاقة الشمسية، ودعم الابتكار والبحوث والتطوير، بهدف دفع عجلة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف معالي الطاير:«شكل المؤتمر منصة عالمية لمناقشة وبحث التقنيات والحلول الرامية إلى مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي والتلوث في مختلف أنحاء العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، والتقنيات التي من شأنها التخفيف من حدته، وتسريع تحسين أداء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويسعدنا الإقبال الكبير الذي شهده المؤتمر من الباحثين والمتحدثين والمتخصصين والطلاب، والنقاشات البناءة والملهمة التي شهدها المؤتمر».

وأشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن المؤتمر يوفر منصة عالمية لتحفيز تطوير التقنيات الكهروضوئية المستقبلية، بإتاحة المجال لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في هذا المجال.

وتمحورت الأوراق البحثية التي يتم عرضها في مؤتمر الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للطاقة الشمسية 2023 في مجموعة واسعة من الموضوعات ومنها:

المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكايت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وتناولت الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر الظواهر الفيزيائية والكيميائية والضوئية الأساسية، وأحدث الدراسات عن المواد الجديدة وتصميمات الأجهزة المبتكرة، فضلاً عن طرائق إدارة الجسيمات الضوئية (فوتونات).

متحدثون

ومن أبرز المتحدثين الرسميين المكرمين في المؤتمر: الدكتور لورنس إل كازميرسكي، أستاذ زميل فخري في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد كيه نظير الدين، أستاذ ومدير مختبر الهندسة الجزئية، جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان، سويسرا.

والدكتور شانهوي فان، أستاذ وزميل أول، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية، موفق الجاسم، عالم رئيسي ومدير مجموعة التقنية الكهروضوئية في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور ستيفن رينغل، أستاذ ونائب رئيس مساعد، جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

والدكتورة شاوجينغ هاو، أستاذ زميل بحوث المستقبل في مركز البحوث الأسترالي، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا، إلى جانب العديد من الخبراء من مختلف أرجاء العالم.

تكريم

وكرم المؤتمر أيضاً الشباب المشاركين في برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي. وأطلق البرنامج لاستقطاب المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات، وتوفير المعارف والفرص أمامهم للانطلاق في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويشمل البرنامج باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المبتكرة والزيارات الميدانية. وتركز ورش العمل على مختلف مجالات الطاقة النظيفة، وتسلط الضوء على استخدام التقنيات الإحلالية، وتعميق معلوماتهم حول ريادة الأعمال.

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