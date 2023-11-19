مصرف الإمارات للتنمية: ملتزمون بتنمية سوق الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - وام

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أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامه بحفز نمو سوق الطاقة الشمسية في الدولة، تماشياً مع الرؤى والاستراتيجيات الحكومية للنمو الاقتصادي المستدام وتوجهاتها في دعم تنويع مصادر الطاقة وتبني مشاريع الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة المتجددة.

جاء ذلك تزامناً مع اختتام المصرف مشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يوفر معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» منصة رئيسية للتواصل مع اللاعبين الرئيسيين والخبراء في قطاعي الطاقة والمياه لمناقشة اثنتين من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا الراهن، وهما تحول نظام الطاقة والعمل المناخي. وباعتبارنا المصرف التنموي حرصنا على المشاركة في هذا الحدث ».

وأضاف النقبي: «تمتاز دولة الإمارات بتوافر بيئة مواتية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية ويمكن أن يعزى ذلك لأسباب عدة من أهمها الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب انخفاض تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية ووفرة أشعة الشمس في الدولة. وقد سررنا بالإقبال الكبير من الشركات والمستثمرين للتواصل معنا خلال المعرض لمناقشة الحلول التمويلية لدعم مشاريعهم في الطاقة الشمسية لنساهم معاً في نمو سوق الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات».

ويقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية تنافسية لدعم تحول الشركات نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

وفي أوائل عام 2023، عام الاستدامة في دولة الإمارات، أضاف مصرف الإمارات للتنمية قطاع الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي يدعمها للمساهمة في تحقيق تحول عادل ومنصف للجميع نحو مصادر الطاقة المتجددة.

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