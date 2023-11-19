حيوانات «سفاري الشارقة» تنقل الطبيعة الأفريقية إلى الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة حملة ترويجية متنقلة للتعريف بمشروع «سفاري الشارقة»، وذلك في عدد من المواقع الحيوية في الإمارة اعتباراً من 16 الجاري وعلى مدى 5 أيام متفرقة تنتهي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الجولة التي ستجوب مختلف مناطق ومدن الإمارة، بهدف تسليط الضوء على أكبر مشروع سفاري في العالم خارج أفريقيا وإبراز المقومات والمزايا السياحية والبيئية التي يوفرها المشروع للمرتادين بمختلف أطيافهم.

وأوضحت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن مشروع «سفاري الشارقة» بات من أهم الوجهات المميزة التي نجحت في تقديم تجربة سياحية استثنائية لعشاق الطبيعة والحيوانات البرية، ويندرج إطلاق هذه الحملة الترويجية في إطار السعي نحو ربط أفراد مجتمع إمارة الشارقة بأبعاد هذا المشروع وبيان الخيارات التي تقدمها ضمن 12 بيئة مختلفة زاخرة بعناصر الحياة الطبيعية والمعالم الرائعة، وتضم نحو 50 ألف حيوان من الطيور والزواحف والحيوانات الأخرى.

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