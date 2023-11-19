باحث إماراتي ينال الماجستير في القانون من جامعة المنصورة بمصر

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل الباحث الإماراتي، حمد محمد صالح علي الكربي، على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

وذلك عن رسالته بعنوان: «الظروف المشددة لجريمة الاحتيال - دراسة مقارنة».

وركزت الدراسة التي أجراها الباحث في جانبها الموضوعي على عقد مقارنة بين «القانونين الإماراتي والمصري»، للتعرف على الأحكام القانونية المتعلقة بموضوع «الظروف المشددة لجريمة الاحتيال» في كلا القانونين، والوقوف على نقاط الاختلاف والاتفاق فيما بينهما، فضلاً عن بيان النصوص القانونية التي تجرّم فعل «الاحتيال» والظروف المشددة له في القانون الفرنسي، ومحاولة تحييدها فقهاً في التشريع الإماراتي والمصري، إلى جانب الوقوف على «الطرق الاحتيالية الحديثة» التي يمكن أن تكون وسيلة لإتمام هذا الفعل، وإغفال بعض النصوص القانونية عن ذكرها.

وأجازت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة، مشيدة بالمستوى العلمي الرفيع لها، وقدرة الباحث على استعمال أدوات البحث العلمي في ترجمة المشكلة البحثية التي تضمنتها الرسالة وسبل حلها، والوصول إلى نتائج وتوصيات مفيدة تسهم في إثراء المكتبة العربية، وتساعد الباحثين والمهتمين في مجالات القانون المختلفة، لا سيما جرائم الاحتيال، والفهم العميق لماهية هذه الجرائم.

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