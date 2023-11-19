أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق الشمالية والساحلية في الدولة، وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية من الغرب باتجاه الدولة، نتيجة تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بتيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة.

وهطلت أمس أمطار متوسطة على أم الشيف وخفيفة على جميرا بدبي، وخفيفة إلى متوسطة على البطائح ومحافز والرحمانية في الشارقة وغزيرة على مشيرف والزورا بعجمان، كما هطلت أمطار خفيفة على منطقة الظفرة في الرويس والشويهات وجزيرة صير بني ياس، ووادي غليلة برأس الخيمة وغزيرة على الراعفة وشارع الاتحاد بأم القيوين.

واستمر طقس أمس غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الساحلية والجزر امتدت إلى المناطق الداخلية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وعلى مناطق متفرقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى الجزر بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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