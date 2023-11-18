الطقس المتوقع على الإمارات من الأحد إلى الخميس المقبل

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: مغبر إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: مغبر إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية – تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً خاصة على البحر صباحاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج غرباً صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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